Diyarbakır Çınar'da arazi kavgasında 6 kişi yaralandı, 3'ü olayı yatıştırıyordu

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında arazi meselesi nedeni ile çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün olayı yatıştırmak için alanda bulunduğu öğrenildi.

Olay, Çınar ilçesine bağlı Özer köyünde yaşandı. Arazi anlaşmazlığı nedeni ile iki aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün olayı yatıştırmak için bölgede bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı