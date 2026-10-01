Haberler

Diyarbakır Çınar'da arazi kavgasında 6 kişi yaralandı, 3'ü olayı yatıştırıyordu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Çınar'da arazi kavgasında 6 kişi yaralandı, 3'ü olayı yatıştırıyordu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Özer köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün olayı yatıştırmak için alanda bulunduğu öğrenildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında arazi meselesi nedeni ile çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün olayı yatıştırmak için alanda bulunduğu öğrenildi.

Olay, Çınar ilçesine bağlı Özer köyünde yaşandı. Arazi anlaşmazlığı nedeni ile iki aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün olayı yatıştırmak için bölgede bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siber Güvenlik Başkanlığı'na atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik görevlere yeni isimler atandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi

TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi
Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor

Ünlü modelin bu halini unutun! Resmen eridi
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi

Yeni deprem için adres verdi!
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor

Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Mücahit Birinci’den Hayati Yazıcı’ya 'Fon soruşturması' çağrısı: Siyaseten 'Bana ne oğlumdan' demek inandırıcı olmaz

Mücahit Birinci’den Hayati Yazıcı’ya "Fon soruşturması" çağrısı
Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak

Yeni yasama yılı başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Güllü davasında kritik gün bugün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı: Mahkemeye gelin

Güllü davasında kritik gün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı