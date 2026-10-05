Kahramanmaraş'ta şiddetli yağışta yıldırımın isabet ettiği sürüde 20 keçi telef oldu

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Kahramanmaraş’ta etkili olan şiddetli yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu 20 keçi telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, yağış sırasında İbrahim Çınar’a ait keçilerin bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Yıldırımın isabet etmesi sonucu 20 keçi telef oldu.



Olayda İbrahim Çınar ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu