Haberler

Gizem Özer ve Mehmethan Çınar, Avrupa Boks Şampiyonası'nda son 16 turuna yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gizem Özer ve Mehmethan Çınar, Avrupa Boks Şampiyonası'nda son 16 turuna yükseldi
Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Avrupa Boks Şampiyonası'nda Gizem Özer ve Mehmethan Çınar son 16 turuna yükseldi. Gizem, İsveçli rakibini RSC ile, Mehmethan ise Karadağlı rakibini 5-0 yenerek üst tura çıktı; üç milli boksör elendi.

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Gizem Özer ve Mehmethan Çınar, son 16 turuna kaldı.

Başkent Sofya'daki organizasyonda bugün 5 milli boksör ringe çıktı.

Kadınlar 60 kiloda Gizem Özer, İsveçli Berevan Hassan'ı hakem kararıyla (RSC) mağlup ederek üst tura yükseldi. Milli boksör, son 16 turunda Polonyalı sporcu Aneta Elzbieta Rygielska ile karşılaşacak.

Mehmethan Çınar, erkekler 60 kiloda Karadağlı Tomislav Djinovic'i 5-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Mehmethan, son 16 turunda Rusya'dan Vsevolod Shumkov ile karşı karşıya gelecek.

Sultan Osmanlı (80 kilo), Bilge Kağan Kanlı (65 kilo) ve Vedat Kaçar (75 kilo) ise rakiplerine yenilerek şampiyonaya veda etti.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Parti'ye gönderme: İsim tartışmasıyla günlerini israf ede dursunlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Parti'ye gönderme
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı

Okulda kanlı saldırı! Öğrencilerin arasına daldı, bilanço ağır oldu
Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor

Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor
Netanyahu'ya soğuk duş! Yaklaşan seçimler öncesi çarpıcı anket sonucu

Netanyahu için alarm zilleri! Seçime haftalar kala dengeler değişti
9 yıldır firardaydı! Cinayetten 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Eskişehir'de yakalandı

Cinayetten 25 yıl hapis cezası vardı! Kent merkezinde yakalandı
Otizmli çocuğun ölümünde cinayet şüphesi! Abla ve erkek arkadaşı tutuklandı

Otizmli çocuğun ölümünde ablaya vahim suçlama
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf

Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna

Eski halinden eser yok! İlk bakışta tanımayabilirsiniz