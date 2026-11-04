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Diyarbakır'da otomobilin sebze yüklü kamyonetle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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Diyarbakır'da otomobilin sebze yüklü kamyonetle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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Diyarbakır-Çınar yolu Yeşil Çınar mevkiinde otomobil ile sebze yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yola saçılan sebzeler nedeniyle kapanan yol, temizlik ve araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Diyarbakır'da otomobil ile sebze yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Çınar yolu Yeşil Çınar mevkiinde meydana geldi. Otomobil ile sebze yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, kamyonetteki sebzeler yola saçıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, çevreye saçılan sebzelerin temizlenmesi ve araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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