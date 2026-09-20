Diyarbakır Çınar'da 4 gündür kayıp 23 yaşındaki genç için jandarma arama başlattı

Diyarbakır Çınar'da 4 gündür kayıp 23 yaşındaki genç için jandarma arama başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 4 gündür haber alınamayan 23 yaşındaki gencin bulunması için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ailesinin 4 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu genç için başlatılan çalışma sürüyor.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 4 gündür haber alınamayan 23 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
İlçede yaşayan Ahmet Derse'nin eve dönmemesi üzerine ailesi 4 gün önce Çınar İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulundu.
Derse'nin bulunması için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA