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Diyarbakır Çınar'da 4 gündür kayıp 23 yaşındaki genç için jandarma arama başlattı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 4 gündür haber alınamayan 23 yaşındaki gencin bulunması için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ailesinin 4 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu genç için başlatılan çalışma sürüyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 4 gündür haber alınamayan 23 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçede yaşayan Ahmet Derse'nin eve dönmemesi üzerine ailesi 4 gün önce Çınar İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulundu.

Derse'nin bulunması için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA
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