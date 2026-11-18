Diyarbakır Çınar'da tırla çarpışan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobildeki 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen tır ile otomobil, Diyarbakır-Batman kara yolunun kırsal Yuvacık Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA