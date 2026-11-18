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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen tır ile otomobil, Diyarbakır-Batman kara yolunun kırsal Yuvacık Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA