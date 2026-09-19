Zerzevan'da Senfonik Diyarbakır Türküleri konserinin geliri öğrencilere burs olacak

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Zerzevan Kalesi'nde "Senfonik Diyarbakır Türküleri" konseri düzenlendi.

Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık kalede, Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfınca organize edilen konserde Şef Eray İnal yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sahne aldı.

Pınar Ayhan'ın sunuculuğunu yaptığı konserde sanatçı Bedri Ayseli, Emin Taşkın, Kadir İpek, Rojin, Pınar Ayhan, Senem Akdemir ve Emre Sınanmış, Diyarbakır türkülerini Türkçe ve Kürtçe seslendirdi.

Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Genel Başkanı Aysu Aksu Günay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk olarak 5 yıl önce Zerzevan Kalesi'ni ziyaret ettiğinde konser fikrinin aklına geldiğini söyledi.

Düzenlenen konserle hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Günay, "Senfoni ile gelenekseli bir araya getirdik. Bu muhteşem atmosferde kültür, müzik, gelenek hepsi bir araya geldi." dedi.

Sahne alan sanatçıların hepsinin Diyarbakırlı olduğunu vurgulayan Günay, "Diyarbakır çok renkli bir mozaik. Konserin geliri ihtiyaç sahibi Diyarbakırlı öğrencilerimize burs olarak verilecek." diye konuştu.

Sanatçı Kadir İpek ise duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sanatımızı tarihi bir yerde senfoni orkestrasıyla icra etmek ayrı bir duygu. Burada olmak o medeniyetlerin kalıntılarını ve bıraktığı izleri görmek, tüm ruhlara müzikle seslenmek ayrı bir onur ve şereftir." ifadelerini kullandı.

Dinleyicilerden Mehmet Mustafa Kaya da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Açık alanda, güzel bir atmosferde senfoni orkestrasıyla Diyarbakır türküleri dinlediğimiz için emeği geçen herkese şükranlarımı iletiyorum." şeklinde konuştu.

İlayda Altın da konser için Adana'dan geldiğini bildirerek, "Bu konser için geldik. Etkinliği çok beğendik ve çok eğlendik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konsere, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Çınar Kaymakamı Celal Güngör, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA