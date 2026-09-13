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Batı Trakya'da Çınar Camisi'nin duvarına hakaret içerikli ifadeler yazıldı

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Batı Trakya'nın İskeçe kentindeki Çınar Camisi'nin giriş bölümünde bulunan dış duvara kimliği belirsiz kişi veya kişilerce inanç değerlerini hedef alan ifadeler yazıldı.

Batı Trakya'nın İskeçe kentindeki Çınar Camisi'nin giriş bölümünde bulunan dış duvara kimliği belirsiz kişi veya kişilerce inanç değerlerini hedef alan ifadeler yazıldı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan yapılan açıklamada, olayın 13 Eylül'de fark edildiği belirtildi.

Açıklamada, caminin giriş bölümündeki dış duvara "insanlıkla, ahlakla ve kutsal mekanlara gösterilmesi gereken saygıyla bağdaşmayan çirkin ifadeler" yazıldığı kaydedildi.

İbadethanelere, kutsal mekanlara ve inançlara yönelik her türlü saldırı ve saygısızlığın kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, Çınar Camisi'ne yönelik eylem kınandı.

Açıklamada, olayın faillerinin en kısa sürede yakalanarak yargı önüne çıkarılması ve cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA
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