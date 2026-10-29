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Depremde ölen ikizlerin annesi Tülin Batmaz, mal varlığını vasiyetle vakfa bıraktı

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Depremde ölen ikizlerin annesi Tülin Batmaz, mal varlığını vasiyetle vakfa bıraktı
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İzmir'de 30 Ekim 2020 depreminde ölen ikizleri Sayra ve Çınar anısına kurulan vakfın başkanı Tülin Batmaz, tüm mal varlığını vasiyetle vakfa bıraktı. Vakıf, eğitim ve sosyal yardım projelerinin yanında gençler için söyleşi serisi düzenlemeyi ve Ankara'da kütüphane kurmayı planlıyor.

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde yaşamını yitiren 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz anısına kurulan Sayra ve Çınar Vakfı, iyilik projelerine devam ediyor.

İkizlerin annesi Tülin Batmaz tarafından kurulan vakıf, eğitim, kültür ve sosyal yardım alanlarında çok sayıda projeye imza attı.

Vakfın başkanlığını sürdüren Batmaz, AA muhabirine, bir çocuğun ya da gencin hayatına dokunmanın uzun soluklu bir sorumluluk getirdiğini, ulaştıkları kişilerin kişisel ve mesleki gelişimlerini eğitim hayatları boyunca desteklediklerini belirtti.

Mezuniyet sonrasında da gençlerin kariyerlerini şekillendirme süreçlerinde yanlarında olduklarını anlatan Batmaz, vakıf bünyesinde oluşturdukları gençlik konseyi aracılığıyla gençlerin karar mekanizmalarında aktif rol almasını sağladıklarını aktardı.

Batmaz, gençlere yönelik yeni projeler hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hazırlığını yaptığımız 'Bir Fikirle Başlar' söyleşi serisiyle sosyal girişimcilik alanında gençlere yeni bir pencere açmayı hedefliyoruz. İstanbul maratonu gibi dayanışma organizasyonları ve sanat buluşmalarıyla daha fazla çocuğun eğitimine kaynak sağlamaya çalışıyoruz. Kütüphane çalışmalarımızı da sürdürmek, önümüzdeki dönemde Ankara'da yeni bir kütüphane hayata geçirmek istiyoruz. Bütün bu çalışmaların ortak amacı, gençlerin kendi ayakları üzerinde durabildiği ve hayallerini gerçekleştirebildiği bir geleceğe katkı sunmaktır."

Evlat kaybının ardından acıyla birlikte anlamlı bir amaç etrafında kenetlendiklerini vurgulayan Tülin Batmaz, Sayra ve Çınar'a duyduğu sevginin başka çocukların yanında durma iradesini beslediğini dile getirdi.

Batmaz, vakfın kendisinden sonra da faaliyetlerine devam edebilmesi için önemli bir adım attığını kaydederek, "En büyük isteğim, Sayra ve Çınar Vakfı'nın çocukların ve gençlerin güvenle kapısını çalabileceği, benden sonra da yaşamaya ve fayda üretmeye devam edecek bir kurum olmasıdır. Bu nedenle tüm mal varlığımı vasiyetimle vakfa bıraktım. Sayra ve Çınar için kurmayı hayal ettiğim geleceğin, başka çocukların ve gençlerin geleceğine katkı sunmasını istiyorum. Hayatım boyunca emek verdiğim her şeyin, çocuklarımın adını taşıyan bu iyiliğin devamına hizmet etmesini önemsiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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