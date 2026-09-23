Karşıyaka'da Selim Çınar yeniden genel menajer oldu, 40 milyon TL ödendi

BASKETBOL Süper Ligi'nin en köklü kulüplerinden Karşıyaka'da 24 yıl görev yaparak Mart 2025'te ayrılan genel menajer Selim Çınar yuvaya resmen döndü. Geçen yıl görevinden ayrıldıktan sonra bu yaz döneminde transferler ve FIBA'daki transfer yasağı pazarlıklarında kulübe destek olan Çınar, resmi olarak yeniden genel menajerliğe getirildi. 2001 yılında adım attığı Karşıyaka'da 11 sezon boyunca genel menajerliği yürüten Selim Çınar, başkan Yiğit Tusder ve 2'nci başkan Ali Yüceışık'ın katıldığı törenle imza attı. Karşyaka, Selim Çınar'ın genel menajerliğe dönüşüyle ilgili, "Selim Çınar Karşıyaka'da! Profesyonel kariyerine 2001 yılında Karşıyaka'mızda başlayan ve yıllarca farklı görevlerde hizmet veren Selim Çınar, yeniden Genel Menajer olarak göreve getirilmiştir. Selim Çınar'a evine hoş geldin diyor, birlikte başarılı bir sezon geçirmeyi diliyoruz" açıklamasını yaptı.

TRANSFER YASAĞI İÇİN 40 MİLYON TL ÖDEME

Karşıyaka, basketbolda cumartesi günü başlayacak yeni sezon öncesi transfer yasağını kaldırabilmek için 2 haftada 40 milyon TL ödeme yaptı. FIBA'da kesinleşen eski yabancılar Vernon Carey, Errick McCollum, Nemanja Gordic'in alacak dosyalarını bir miktar ödeme yapıp kalanı taksitlendirerek çözen yeşil-kırmızılı yönetim, Türkiye Basketbol Federasyonu kanalıyla kulübe transfer yasağı getiren eski yerli oyuncular ve antrenörlerle de anlaştı. Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder, "FIBA tarafında 5 dosya ile başladığımız süreç sıfırlandı. Çok yorulduk, çok gerildik. Ama bu daha küçük bir engel. BAT'ta daha dosyalarımız var. Mevcut peşinat ödenip taksitlendirilen borçları da ödememiz lazım. TBF yasaklarını kapatacağız. Allah'a şükür Samet Geyik dışında kimse indirime gitmedi. Ama olsun hepsine yeteriz şükür. Armayı, sancağı düşürmeden gideceğiz. Sponsorlar, kaynaklar, kombineler her şey çok kıymetli. Hafta sonu hem Gaziemir Spor hem Türk Telekom'a karşı da iyi oyun ile galibiyet almak için savaşacağız. Biz elbet bir gün öleceğiz ama Karşıyaka sen çok yaşa!" açıklamasını yaptı.

'BASKETBOL TAKIMIMIZI GEÇMİŞ GÜNLERİNE DÖNDÜRMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

Tusder, "Kulübümüzün ana damarlarından biri olan basketbol takımımızı geçmiş günlerine döndürmek için mücadele ediyoruz. Yönetimde olan bizler büyük iş insanları veya sanayiciler değiliz ama hepimiz çok iyi birer Karşıyaka taraftarıyız. Armamızı nasıl iyi temsil eder, gelecek adına nasıl rahat ettiririz diye mücadele ediyoruz. 12 gün gibi kısa bir sürede 40 milyon TL ödeme yaptık. Bu süreçte bize destek olan, güvenen tüm sponsorlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ay-yıldızlı armamız altında toplandığımızda Karşıyakalıların aşamayacağı engel yok. Biz bugün bize güvenenler ile sadece bir eşiği aştık. Önümüzde uzun bir maraton var. Sadece ilk 100 geçildi. Bu uzun maratonda biz yönetim olarak tüm enerjimizle yine mücadelemizi ortaya koyacağız. Camia büyüklerimize, sponsorlara ve taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Onların desteği bizim yeni kaynak arayışlarımıza ışık tutuyor. Birlikte başaramayacağımız iş yok. Bunu biliyoruz ve bu bilinçle yola devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı