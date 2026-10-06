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Diyarbakır Çınar'da 820 kilo sağlığa elverişsiz iç yağ ve sakatat ele geçirildi

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Diyarbakır Çınar'da 820 kilo sağlığa elverişsiz iç yağ ve sakatat ele geçirildi
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde jandarma denetiminde bir araçta, insan sağlığına elverişli olmadığı değerlendirilen yaklaşık 820 kilo hayvansal iç yağ ve sakatat ele geçirildi. Olayla ilgili araç sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Diyarbakır'da insan sağlığına elverişsiz 820 kilo hayvansal iç yağ ve sakatat ürünü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, C.A. isimli şahsın kullandığı araçta arama yapıldı. Aramada İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince menşei belli olmayan ve insan sağlığına elverişli olmadığı değerlendirilen yaklaşık 820 kilo hayvansal iç yağ ve sakatat ele geçirildi. Olaya ilişkin araç sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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