Haberler

YENİ Parti Kula İlçe Teşkilatı kongresinde Esen Çınar yeniden başkan seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Kula İlçe Teşkilatı kongresinde Esen Çınar yeniden başkan seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Kula İlçe Teşkilatı'nın 1. Olağan Kongresi, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde tek listeyle yapıldı. Mevcut İlçe Başkanı Esen Çınar delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi, ardından yeni yönetim kurulu asil üyeleri belli oldu.

YENİ Parti Kula İlçe Teşkilatı'nın 1. Olağan Kongresi, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut İlçe Başkanı Esen Çınar, delegelerin kullandığı oyların tamamını alarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde YENİ Parti İlçe Teşkilatı, 1. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye çok sayıda partili ve davetli katıldı. Kongrede tek listeyle seçime gidilirken, mevcut İlçe Başkanı Esen Çınar delegelerin tamamının oyunu alarak Yeni Parti Kula İlçe Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Kongrede delegelere hitap eden YENİ Parti Kula İlçe Başkanı Esen Çınar, teşkilatın kuruluşundan bugüne kadar yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Koltuk için değil, sorumluluk almak için adayım"

İlçe başkanlığı görevini bir makam olarak görmediğini belirten Çınar, "Ben bugün karşınıza bir koltuk istemek için çıkmadım, bir sorumluluk almak için çıktım. Yeni bir siyasi hareketin içinde sıfırdan bir parti kurmanın sorumluluğunu aldık. İnsanlarla konuştuk, kapılarını çaldık, üye yaptık, YENİ Parti'yi anlattık" diye konuştu. Partinin yalnızca birkaç kişinin değil, tüm üyelerin partisi olduğunu ifade eden Çınar, teşkilat anlayışını ise sahada çalışma üzerine kuracaklarını söyledi.

Çınar, konuşmasının sonunda partinin genel başkanına da teşekkür ederek, "Buradan tüm baskılara ve tüm zorluklara direnen, geri adım atmayan, bu düzene dur deme iradesini gösteren Genel Başkanımıza Sayın Özgür Özel'e selam olsun. Bizleri aynı çatı altında buluşturduğu için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kongrede Esen Çınar'ın yeniden ilçe başkanı seçilmesinin ardından YENİ Parti Kula İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetim kurulu asil üyeleri de belli oldu. İlçe Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Musa Apaydın, Ayatullah Bakır, Osman Bozkurt, Ulvi Çınar, Burak Çınar, Figen Ercan, Elif Gökoğlan, Şerif Güngör, Fadime Helva, Hüseyin Karakuş, Nurullah Özgan, Emre Sarıkaya, Zaim Sever, Osman Yavaş.

Kongreye; Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Kula Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Oktar Kırlı, Kula Tuhafiyeciler ve Dokumacılar Odası Başkanı Ercan Yıldırım, Kula Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Erdoğan Yılmaz, MHP Kula İlçe Başkanı Hüseyin Sönmez ile çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
Ankara'da drenaj çalışmasında facia! Mahalle muhtarı göçükte can verdi

Bir anda göçük oldu! Mahalle muhtarı toprak altında kaldı
TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi

Ve TFF'den beklenen hamle geldi
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış

Fon vurgunu yapanlardan biri de bu! Karı-koca beraber götürmüşler
Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: AK Parti'ye geçecek misiniz?

Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: AK Parti'ye geçecek misiniz?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş yeni sektöre giriyor! İşte açılış tarihi

Süper Lig devi yeni sektöre giriyor! İşte açılış tarihi
Beşiktaş'ın borcu genel kurulda açıklandı! Kulübün yükü 27,5 milyar lirayı aştı

Kara Kartal'ın sırtındaki yük belli oldu! İşte kulübün borcu

Kızılcık Şerbeti'ndeki öpüşme sahnesi olay oldu: Bu kadarı da pes

Fenomen dizideki öpüşme sahnesi olay oldu: Bu kadarı da pes
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Yalova Adliyesi'nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı

İddia vahim! Adliyeye operasyonda müdür ile personel tutuklandı
Eski hakem MHK başkanlığı için adı geçen ismi bombaladı: Hesapları incelensin

MHK başkanlığı için adı geçen ismi bombaladı: Hesapları incelensin
9 aylıkken babası şehit olmuştu! Eyüphan sünnet düğününe babasının adını taşıyan TOMA ile gitti

9 aylıkken babası şehit olmuştu! Düğününe o araçla gitti