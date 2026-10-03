YENİ Parti Kula İlçe Teşkilatı kongresinde Esen Çınar yeniden başkan seçildi

YENİ Parti Kula İlçe Teşkilatı'nın 1. Olağan Kongresi, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut İlçe Başkanı Esen Çınar, delegelerin kullandığı oyların tamamını alarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde YENİ Parti İlçe Teşkilatı, 1. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye çok sayıda partili ve davetli katıldı. Kongrede tek listeyle seçime gidilirken, mevcut İlçe Başkanı Esen Çınar delegelerin tamamının oyunu alarak Yeni Parti Kula İlçe Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Kongrede delegelere hitap eden YENİ Parti Kula İlçe Başkanı Esen Çınar, teşkilatın kuruluşundan bugüne kadar yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Koltuk için değil, sorumluluk almak için adayım"

İlçe başkanlığı görevini bir makam olarak görmediğini belirten Çınar, "Ben bugün karşınıza bir koltuk istemek için çıkmadım, bir sorumluluk almak için çıktım. Yeni bir siyasi hareketin içinde sıfırdan bir parti kurmanın sorumluluğunu aldık. İnsanlarla konuştuk, kapılarını çaldık, üye yaptık, YENİ Parti'yi anlattık" diye konuştu. Partinin yalnızca birkaç kişinin değil, tüm üyelerin partisi olduğunu ifade eden Çınar, teşkilat anlayışını ise sahada çalışma üzerine kuracaklarını söyledi.

Çınar, konuşmasının sonunda partinin genel başkanına da teşekkür ederek, "Buradan tüm baskılara ve tüm zorluklara direnen, geri adım atmayan, bu düzene dur deme iradesini gösteren Genel Başkanımıza Sayın Özgür Özel'e selam olsun. Bizleri aynı çatı altında buluşturduğu için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kongrede Esen Çınar'ın yeniden ilçe başkanı seçilmesinin ardından YENİ Parti Kula İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetim kurulu asil üyeleri de belli oldu. İlçe Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Musa Apaydın, Ayatullah Bakır, Osman Bozkurt, Ulvi Çınar, Burak Çınar, Figen Ercan, Elif Gökoğlan, Şerif Güngör, Fadime Helva, Hüseyin Karakuş, Nurullah Özgan, Emre Sarıkaya, Zaim Sever, Osman Yavaş.

Kongreye; Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Kula Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Oktar Kırlı, Kula Tuhafiyeciler ve Dokumacılar Odası Başkanı Ercan Yıldırım, Kula Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Erdoğan Yılmaz, MHP Kula İlçe Başkanı Hüseyin Sönmez ile çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı