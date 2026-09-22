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Çorum Alaca'da tandır evinde çıkan yangın söndürüldü, ölen ya da yaralanan olmadı

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Çorum'un Alaca ilçesi Denizhan Mahallesi Çınar Sokak'ta dün gece geç saatlerde tandır evinde yangın çıktı. Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tandırlık kullanılamaz hale geldi, ölen ya da yaralanan olmadı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde, tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tandır ev kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, dün gece geç saatlerde Alaca ilçesi Denizhan Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. İsmail Şirin'e ait tandır evde yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tandırlık tamamen kullanılamaz hale gelirken, evde bulunanların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Hasan ÇETİN-ALACA (Çorum)-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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