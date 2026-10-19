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Bilecik Valisi Sözer, Muhtarlar Günü'nde dernek başkanı ve muhtarlarla buluştu

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Bilecik Valisi Sözer, Muhtarlar Günü'nde dernek başkanı ve muhtarlarla buluştu
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Muhtarlar Günü dolayısıyla Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve muhtarlarla bir araya geldi. Sözer, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü olduğunu belirterek kamu hizmetlerini köylere ulaştırmadaki rolüne dikkat çekti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve beraberindeki köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Ziyarette muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayan Vali Faik Oktay Sözer, muhtarlık müessesesinin devlet ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü vazifesi üstlendiğini belirterek muhtarların kamu hizmetlerinin mahalle ve köylere ulaştırılmasındaki rolüne dikkat çekti. Muhtarların vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının tespit edilmesinde önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Vali Sözer, Bilecik'in gelişimi ve vatandaşların huzur ve refahı için muhtarlarla iş birliği ve istişare içerisinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Vali Faik Oktay Sözer, özverili çalışmalarından dolayı tüm muhtarlara teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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