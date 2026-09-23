Karşıyaka Basketbol, genel menajerliğe Selim Çınar'ı yeniden getirdi

Karşıyaka Basketbol, genel menajerlik görevine Selim Çınar'ın getirildiğini açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon yapılanmasını sürdürüyor. İlk olarak takımın başına Nenad Markovic'i geçiren yeşil-kırmızılılar, ardından kadrosunu baştan aşağı yeniledi. İzmir ekibi, son olarak daha önce kulüpte farklı görevlerde bulunan Selim Çınar'ın genel menajerlik görevine getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili Karşıyaka Basketbol'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel kariyerine 2001 yılında Karşıyaka'mızda başlayan ve yıllarca farklı görevlerde hizmet veren Selim Çınar, yeniden Genel Menajer olarak göreve getirilmiştir.

Selim Çınar'a evine hoş geldin diyor, birlikte başarılı bir sezon geçirmeyi diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı