Adana Seyhan'da iki motosikletin kavşakta çarpıştığı kazada 1 ölü, 2 yaralı var

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ADANA'da iki motosikletin kavşakta çarpıştığı kazada Çınar Kişin (16) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada, motosikletlerdeki 2 kişi ile Çınar Kişin, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Çınar Kişin, bu sabah hayatını kaybetti. Kişin'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı