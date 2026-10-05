Haberler

Adana Seyhan'da iki motosikletin kavşakta çarpıştığı kazada 1 ölü, 2 yaralı var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Seyhan'da iki motosikletin kavşakta çarpıştığı kazada 1 ölü, 2 yaralı var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde iki motosikletin kavşakta çarpıştığı kazada 16 yaşındaki Çınar Kişin hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da iki motosikletin kavşakta çarpıştığı kazada Çınar Kişin (16) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada, motosikletlerdeki 2 kişi ile Çınar Kişin, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Çınar Kişin, bu sabah hayatını kaybetti. Kişin'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı! Babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü

İzinle cezaevinden çıktı, babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi

Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
İspanya sandığa gidiyor! Sánchez parlamentoyu feshetti

Avrupa ülkesinde deprem! Hükümet düştü, sandığa gidiyorlar
Adana'daki depreme mangal başında yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada

Adana'daki depreme mangal başında yakalandılar
AileFest'e Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi! Çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi

AileFest'e Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi
Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...

Süleyman Soylu açtı ağzını yumdu gözünü! Bu sözler sana Fatma Betül

TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu

TFF'nin paylaşımı Mourinho'yu bayram ettirdi!