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Sungur FK, Kayseri U19 Ligi'nde Develispor'u 5-0 yenerek ilk galibiyetini aldı

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Sungur FK, Kayseri U19 Ligi'nde Develispor'u 5-0 yenerek ilk galibiyetini aldı
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Kayseri U19 Ligi 2. haftasında Sungur Futbol Kulübü, Develispor'u 5-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Sungur FK'nın gollerini Kadir Yıldırımcan (dk.11 ve 48), Hüseyin Ekinci, Çınar Kamarot ve Veli Melih Demirci attı; Develispor'da Abdul Melih Sarı kırmızı kart gördü.

Kayseri U19 Ligi 2. haftasında Sungur Futbol Kulübü rakibi Develispor'u 5-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Mert Mustan Müsüroğlu, Fikri Aslantaş, Oğuz Çakır

Sungur FK: Yusuf Mustafa Yücel, (Polat Haspolat dk.46), Erkan Efe Yağmur, (Muhammed Emin Şahbaz dk.68), Veli Melih Demirci, (Selahattin Oskay dk.68), Muhammed Sağır, (Berar Ekici dk.46), Yiğit Efe Sarıdağ, Emre Bulut, Yusufcan Arslan, Çınar Kamarot, (Servet Suci dk.68), Hüseyin Ekinci, Kadir Yıldırımcan, Tolgahan Efe Karslı

Develispor: Bilal Durmuş, Hacı Ahmet Bakkal, Ömer Faruk Gürbüz, Hüseyin Safa, (Yusuf Gürkcü dk.70), Furkan Çakı, (Hasan Hüseyin Evli dk.46), Abdul Melih Sarı, Muhammed Behlül Ağca, Ramazan Pakim, Mustafa Eren Merdim, Burak Efe Özçınar, (Halit Talha Özkul dk.70), Özgür Arıcı, (Adem Gürbüz dk.70)

Goller: Kadir Yıldırımcan (dk.11 ve 48), Hüseyin Ekinci (dk.32), Çınar Kamarot (dk.45+2), Veli Melih Demirci (dk.51) (Sungur FK)

Kırmızı kart: Abdul Melih Sarı (dk.72) (Develispor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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