Odunpazarı'nda YENİ Parti ön seçiminde oylar yeniden sayılırken arbede çıktı

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(ESKİŞEHİR) - YENİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı ön seçiminde bazı partililer arasında arbede yaşandı.

YENİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı ön seçimi yapıldı. Hasan Polatkan Kültür Merkezi'ndeki seçimlerde Rahmi Çınar ile Emine Cevahir Çalıkuşu yarıştı.

Oy verme işlemi 12.45'te başlayıp 17.00'de sona erdi. Toplam 3 bin 596 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu ön seçim sonucuna göre Emine Cevahir Çalıkuşu Yazıcı 1439, Rahmi Çınar ise 1436 oy aldı.

Rahmi Çınar'ın tüm sandık sonuçlarına itiraz etmesi üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verildi ve Divan Başkanı Mehmet Tomanbay, tüm üyelerin salondan çıkmasını istedi.

Salondan çıkıldığı esnada iki adayın destekçileri arasında arbede yaşandı.

Kaynak: ANKA