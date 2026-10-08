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Esen Çınar, Yeni Parti Kula İlçe Başkanlığına yeniden seçilerek mazbatasını aldı

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Esen Çınar, Yeni Parti Kula İlçe Başkanlığına yeniden seçilerek mazbatasını aldı
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Yeni Parti Kula İlçe Başkanlığı'nda kongre süreci tamamlandı ve Esen Çınar yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Çınar, yönetim kurulu üyeleriyle mazbatasını aldı ve yeni dönem çalışmalarına başladı.

Yeni Parti Kula İlçe Başkanlığı'nda kongre sürecinin tamamlanmasının ardından Esen Çınar, yeniden ilçe başkanlığı görevine seçilerek yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mazbatasını aldı.

Yeni Parti Kula İlçe Teşkilatı'nda gerçekleştirilen kongrenin ardından yeni dönem resmen başladı. Kongrede tek aday olarak seçime giren mevcut İlçe Başkanı Esen Çınar, üyelerin desteğiyle yeniden ilçe başkanlığı görevine getirildi.

Kongre öncesinde gerçekleştirilen ön seçimde iki aday yarışırken, sürecin ardından yapılan ilçe kongresinde Esen Çınar tek aday olarak seçime girdi. Kongrede yeniden güven tazeleyen Çınar, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını teslim aldı.

Mazbata tesliminin ardından açıklamalarda bulunan Çınar, yeni dönemin birlik ve beraberlik içerisinde yürütüleceğine dikkat çekti. İlçe teşkilatı olarak önceliklerinin Kula'ya hizmet etmek olduğunu belirten Çınar, görev süresi boyunca çalışmalarını bu anlayışla sürdüreceklerini ifade etti.

Çınar, yeni dönemde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilçenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi, teşkilat içerisinde dayanışmayı güçlendirmeyi ve Kula'ya katkı sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Mazbatanın teslim alınmasıyla birlikte Esen Çınar ve yönetimi, yeni dönemdeki çalışmalarına resmen başlamış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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