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Diyarbakır Çınar'da yaklaşık 8 ton sağlığa zararlı iç yağ ve sakatat ele geçirildi

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde jandarma denetiminde durdurulan araçta menşei belirsiz ve insan sağlığına elverişli olmadığı değerlendirilen yaklaşık 8 ton hayvansal iç yağ ve sakatat ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde menşei belirsiz ve sağlığa zararlı yaklaşık 8 ton hayvansal iç yağ ve sakatat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde hareket eden Çınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde icra edilen yol denetimleri esnasında şüphe üzerine S.K. idaresindeki aracı durdurdu.

Araçta yapılan incelemelerde, menşei belli olmayan ve insan sağlığına elverişli olmadığı değerlendirilen yaklaşık 8 ton hayvansal iç yağ ve sakatat bulundu.

S.K. hakkında, "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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