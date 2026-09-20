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Hikmet Çınar yeniden MHP Sinop İl Başkanı seçildi

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Hikmet Çınar yeniden MHP Sinop İl Başkanı seçildi
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sinop İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sinop İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede mevcut İl Başkanı Hikmet Çınar yeniden başkanlığa seçildi.

MHP Sinop İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi, Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrede mevcut İl Başkanı Hikmet Çınar yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Kongrede konuşan Çınar, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Görevler gelir geçer, makamlar verilir, makamlar bırakılır. İsimler değişir, yönetimler değişir. Ancak bizim davamız değişmez. Bizim en büyük gücümüz birliğimiz, en büyük sermayemiz kardeşliğimiz, en büyük kuvvetimiz teşkilatımızdır" dedi.

MHP MYK Üyesi Bulduk Özdemir ise partinin 57 yıllık siyasi geçmişine değinerek, "Türk milleti, Türk devleti ne zaman Milliyetçi Harekete ihtiyaç duyduysa bizler her zaman vardık. Yine var olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MHP MYK Üyesi Davut Haskırış da "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Biz 'Terörsüz Türkiye' dedik. Çünkü 86 milyon insanın kardeşliği şarttır" diye konuştu.

Kongre, yeni dönem yönetiminin belirlenmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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