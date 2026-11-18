Diyarbakır Çınar'da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken ölen kişinin cenazesi morga sevk edildi; kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Şükürlü Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tır ile otomobil çapıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Hüseyin Özbek'in (24) olay yerinde hayatını kaybettiği, B.B.'nin (22) ise ağır yaralandığını belirlendi.
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye, hayatını kaybeden Özbek'in cenazesi ise morga sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.