Chelsea Haberleri - Chelsea Haber - Haberler

Chelsea Haberleri
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Dünya Kulüpler Sıralaması yayınlandı! İlk 30'da Türkiye'den sadece tek takım var
Yılın transferini hangisi yapacak? Süper Lig devleri, Hakim Ziyech için kılıçları çekti
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: 'Bu enflasyon, bu hayat pahalılığı, Bay Kemal ile Temel Bey'in eseri değildir'
Kılıçdaroğlu Kırıkkale'de: "Dün Ali Yeşildağ Diye Birisi 1 Milyar Euro Götürdüğünü Söylüyor. Şimdi Yasaklıyorlar Niye? Konuştun Diye"
'TAŞERON İŞÇİLERİN TAMAMINI KADROYA ALACAĞIM' - Kılıçdaroğlu Kırıkkale'de konuştu
Kılıçdaroğlu Kırıkkale'de: "Dün Ali Yeşildağ Diye Birisi 1 Milyar Euro Götürdüğünü Söylüyor. Şimdi Yasaklıyorlar Niye? Konuştun Diye"
Kılıçdaroğlu'ndan iktidarı küplere bindirecek iddia: Bunlar mal varlıklarını dışarı götürüyor
Kılıçdaroğlu, Muğla'da: "Bütün Kadınlar Tıpkı Memur, İşçi, Emekli Gibi Düzenli Olarak Bankadan Aylığını Alacak ve Çoluğunun Çocuğunun Rızkını...
Kılıçdaroğlu, Muğla'da: "Bütün Kadınlar Tıpkı Memur, İşçi, Emekli Gibi Düzenli Olarak Bankadan Aylığını Alacak ve Çoluğunun Çocuğunun Rızkını...
Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: "Polis Kardeşlerime de Sözüm Var. 100 Bin Güvenlik Görevlisi Alacağız, Polisler 8 Saat Görev Yapacaklar ve Evlerine...
Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: "Polis Kardeşlerime de Sözüm Var. 100 Bin Güvenlik Görevlisi Alacağız, Polisler 8 Saat Görev Yapacaklar ve Evlerine...
Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da: "Bu Ülkeye Barışı, Huzuru, Kardeşliği Getireceğim. Bu Ülkede Hiç Kimse İnancından ve Kimliğinden Ötürü...
Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da: "Bu Ülkeye Barışı, Huzuru, Kardeşliği Getireceğim. Bu Ülkede Hiç Kimse İnancından ve Kimliğinden Ötürü...
Devler Ligi'nde Rodrygo'nun gecesi! İngiliz devini eleyen Real Madrid, yine yarı finalde
Galibiyet hasreti 4 maça çıktı! Chelsea'ye geri dönen Lampard'tan tatsız başlangıç
Fıkra gibi olay! Rekor transferler yapan Chelsea, futbolcuları soyunma odasına sığdıramadı
F.Bahçe'den ayrılan yeniden doğuyor! Yaka paça gönderilen Berisha, Alman Milli Takımı'na seçildi
Manchester City açık ara yaptı! Devler Ligi'nde Real Madrid'e verilen şampiyonluk oranı herkesi şaşırttı
Manchester City'den Şampiyonlar Ligi'nde 7 gollü gövde gösterisi! Hakan Çalhanoğlu da tur atladı