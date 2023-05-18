Chelsea Haberleri - Chelsea Haber - Haberler

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Chelsea Haberleri

Chelsea haber, Chelsea son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul finalinin adı: Inter Manchester City

Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul finalinin adı: Inter Manchester City

Chelsea - 18.05.2023
Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul finalinin adı: Inter Manchester City

Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul finalinin adı: Inter Manchester City

Chelsea - 18.05.2023
Dünya Kulüpler Sıralaması yayınlandı! İlk 30'da Türkiye'den sadece tek takım var

Dünya Kulüpler Sıralaması yayınlandı! İlk 30'da Türkiye'den sadece tek takım var

Chelsea - 16.05.2023
Yılın transferini hangisi yapacak? Süper Lig devleri, Hakim Ziyech için kılıçları çekti

Yılın transferini hangisi yapacak? Süper Lig devleri, Hakim Ziyech için kılıçları çekti

Chelsea - 16.05.2023
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: 'Bu enflasyon, bu hayat pahalılığı, Bay Kemal ile Temel Bey'in eseri değildir'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: 'Bu enflasyon, bu hayat pahalılığı, Bay Kemal ile Temel Bey'in eseri değildir'

Chelsea - 11.05.2023
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'tan enflasyon açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'tan enflasyon açıklaması

Chelsea - 11.05.2023
Millet İttifakı liderleri Sakarya'da miting yaptı

Millet İttifakı liderleri Sakarya'da miting yaptı

Chelsea - 09.05.2023
Millet İttifakı liderleri Sakarya'da miting düzenledi

Millet İttifakı liderleri Sakarya'da miting düzenledi

Chelsea - 09.05.2023
Kılıçdaroğlu: 418 milyar doları Türkiye'ye getirip sizlere vereceğim

Kılıçdaroğlu: 418 milyar doları Türkiye'ye getirip sizlere vereceğim

Chelsea - 08.05.2023
Kılıçdaroğlu: 418 milyar doları Türkiye'ye getirip sizlere vereceğim

Kılıçdaroğlu: 418 milyar doları Türkiye'ye getirip sizlere vereceğim

Chelsea - 08.05.2023
Kılıçdaroğlu: Bu millete doğruları söylemeye yemin ettim

Kılıçdaroğlu: Bu millete doğruları söylemeye yemin ettim

Chelsea - 07.05.2023
Kılıçdaroğlu: Bu millete doğruları söylemeye yemin ettim

Kılıçdaroğlu: Bu millete doğruları söylemeye yemin ettim

Chelsea - 07.05.2023
Kılıçdaroğlu Kırıkkale'de: 'Dün Ali Yeşildağ Diye Birisi 1 Milyar Euro Götürdüğünü Söylüyor. Şimdi Yasaklıyorlar Niye? Konuştun Diye'

Kılıçdaroğlu Kırıkkale'de: "Dün Ali Yeşildağ Diye Birisi 1 Milyar Euro Götürdüğünü Söylüyor. Şimdi Yasaklıyorlar Niye? Konuştun Diye"

Chelsea - 07.05.2023
Kılıçdaroğlu: Taşeron işçilerin tamamını kadroya alacağım

Kılıçdaroğlu: Taşeron işçilerin tamamını kadroya alacağım

Chelsea - 07.05.2023
'TAŞERON İŞÇİLERİN TAMAMINI KADROYA ALACAĞIM' - Kılıçdaroğlu Kırıkkale'de konuştu

'TAŞERON İŞÇİLERİN TAMAMINI KADROYA ALACAĞIM' - Kılıçdaroğlu Kırıkkale'de konuştu

Chelsea - 07.05.2023
Kılıçdaroğlu Kırıkkale'de: 'Dün Ali Yeşildağ Diye Birisi 1 Milyar Euro Götürdüğünü Söylüyor. Şimdi Yasaklıyorlar Niye? Konuştun Diye'

Kılıçdaroğlu Kırıkkale'de: "Dün Ali Yeşildağ Diye Birisi 1 Milyar Euro Götürdüğünü Söylüyor. Şimdi Yasaklıyorlar Niye? Konuştun Diye"

Chelsea - 07.05.2023
Kılıçdaroğlu'ndan iktidarı küplere bindirecek iddia: Bunlar mal varlıklarını dışarı götürüyor

Kılıçdaroğlu'ndan iktidarı küplere bindirecek iddia: Bunlar mal varlıklarını dışarı götürüyor

Chelsea - 07.05.2023
Kılıçdaroğlu, Muğla'da: 'Bütün Kadınlar Tıpkı Memur, İşçi, Emekli Gibi Düzenli Olarak Bankadan Aylığını Alacak ve Çoluğunun Çocuğunun Rızkını...

Kılıçdaroğlu, Muğla'da: "Bütün Kadınlar Tıpkı Memur, İşçi, Emekli Gibi Düzenli Olarak Bankadan Aylığını Alacak ve Çoluğunun Çocuğunun Rızkını...

Chelsea - 05.05.2023
Kılıçdaroğlu, Muğla'da: 'Bütün Kadınlar Tıpkı Memur, İşçi, Emekli Gibi Düzenli Olarak Bankadan Aylığını Alacak ve Çoluğunun Çocuğunun Rızkını...

Kılıçdaroğlu, Muğla'da: "Bütün Kadınlar Tıpkı Memur, İşçi, Emekli Gibi Düzenli Olarak Bankadan Aylığını Alacak ve Çoluğunun Çocuğunun Rızkını...

Chelsea - 05.05.2023
Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: 'Polis Kardeşlerime de Sözüm Var. 100 Bin Güvenlik Görevlisi Alacağız, Polisler 8 Saat Görev Yapacaklar ve Evlerine...

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: "Polis Kardeşlerime de Sözüm Var. 100 Bin Güvenlik Görevlisi Alacağız, Polisler 8 Saat Görev Yapacaklar ve Evlerine...

Chelsea - 04.05.2023
Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: 'Polis Kardeşlerime de Sözüm Var. 100 Bin Güvenlik Görevlisi Alacağız, Polisler 8 Saat Görev Yapacaklar ve Evlerine...

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: "Polis Kardeşlerime de Sözüm Var. 100 Bin Güvenlik Görevlisi Alacağız, Polisler 8 Saat Görev Yapacaklar ve Evlerine...

Chelsea - 04.05.2023
Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da: 'Bu Ülkeye Barışı, Huzuru, Kardeşliği Getireceğim. Bu Ülkede Hiç Kimse İnancından ve Kimliğinden Ötürü...

Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da: "Bu Ülkeye Barışı, Huzuru, Kardeşliği Getireceğim. Bu Ülkede Hiç Kimse İnancından ve Kimliğinden Ötürü...

Chelsea - 02.05.2023
Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da: 'Bu Ülkeye Barışı, Huzuru, Kardeşliği Getireceğim. Bu Ülkede Hiç Kimse İnancından ve Kimliğinden Ötürü...

Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da: "Bu Ülkeye Barışı, Huzuru, Kardeşliği Getireceğim. Bu Ülkede Hiç Kimse İnancından ve Kimliğinden Ötürü...

Chelsea - 02.05.2023
Chelsea felakete hiç olmadığı kadar yakın! Dünya devi küme düşebilir

Chelsea felakete hiç olmadığı kadar yakın! Dünya devi küme düşebilir

Chelsea - 30.04.2023
Galatasaray'ın golcüsü Icardi, idolünü açıkladı: Samuel Eto'o beni çok etkiledi

Galatasaray'ın golcüsü Icardi, idolünü açıkladı: Samuel Eto'o beni çok etkiledi

Chelsea - 28.04.2023
Kabus gibi bir sezon geçiren Chelsea, yeni hocasını buldu

Kabus gibi bir sezon geçiren Chelsea, yeni hocasını buldu

Chelsea - 26.04.2023
Devler Ligi'nde Rodrygo'nun gecesi! İngiliz devini eleyen Real Madrid, yine yarı finalde

Devler Ligi'nde Rodrygo'nun gecesi! İngiliz devini eleyen Real Madrid, yine yarı finalde

Chelsea - 19.04.2023
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalacak 4 takım belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalacak 4 takım belli oluyor

Chelsea - 18.04.2023
Lukaku için heyecanlandıran iddia! Ya Fenerbahçe ya da Galatasaray

Lukaku için heyecanlandıran iddia! Ya Fenerbahçe ya da Galatasaray

Chelsea - 17.04.2023
Inter'de veda zamanı! Lukaku sezon sonunda İngiliz devine geri dönüyor

Inter'de veda zamanı! Lukaku sezon sonunda İngiliz devine geri dönüyor

Chelsea - 17.04.2023
Kapıyı araladılar! Real Madrid Chelsea'yi rahat geçti

Kapıyı araladılar! Real Madrid Chelsea'yi rahat geçti

Chelsea - 13.04.2023
İsmi Chelsea ile anılan Ancelotti: Geri dönmem mümkün değil

İsmi Chelsea ile anılan Ancelotti: Geri dönmem mümkün değil

Chelsea - 11.04.2023
Tarihe geçti! Premier Lig'de 100 gol atan ilk Asyalı futbolcu 'Son' oldu

Tarihe geçti! Premier Lig'de 100 gol atan ilk Asyalı futbolcu "Son" oldu

Chelsea - 09.04.2023
Galibiyet hasreti 4 maça çıktı! Chelsea'ye geri dönen Lampard'tan tatsız başlangıç

Galibiyet hasreti 4 maça çıktı! Chelsea'ye geri dönen Lampard'tan tatsız başlangıç

Chelsea - 08.04.2023
Fıkra gibi olay! Rekor transferler yapan Chelsea, futbolcuları soyunma odasına sığdıramadı

Fıkra gibi olay! Rekor transferler yapan Chelsea, futbolcuları soyunma odasına sığdıramadı

Chelsea - 05.04.2023
Chelsea, teknik direktör Potter ile yollarını ayırdı

Chelsea, teknik direktör Potter ile yollarını ayırdı

Chelsea - 02.04.2023
Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Chelsea - 31.03.2023
Altınordu 2 ay sonra kazandı

Altınordu 2 ay sonra kazandı

Chelsea - 18.03.2023
F.Bahçe'den ayrılan yeniden doğuyor! Yaka paça gönderilen Berisha, Alman Milli Takımı'na seçildi

F.Bahçe'den ayrılan yeniden doğuyor! Yaka paça gönderilen Berisha, Alman Milli Takımı'na seçildi

Chelsea - 17.03.2023
Manchester City açık ara yaptı! Devler Ligi'nde Real Madrid'e verilen şampiyonluk oranı herkesi şaşırttı

Manchester City açık ara yaptı! Devler Ligi'nde Real Madrid'e verilen şampiyonluk oranı herkesi şaşırttı

Chelsea - 17.03.2023
Real Madrid ve Napoli kazanarak turladı

Real Madrid ve Napoli kazanarak turladı

Chelsea - 16.03.2023
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Chelsea - 16.03.2023
Golcüler sahnede! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

Golcüler sahnede! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

Chelsea - 16.03.2023
Beşiktaş gemileri yaktı! Siyah-beyazlılar Denis Zakaria'ya teklif yapacak

Beşiktaş gemileri yaktı! Siyah-beyazlılar Denis Zakaria'ya teklif yapacak

Chelsea - 15.03.2023
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Chelsea - 15.03.2023
Manchester City'den Şampiyonlar Ligi'nde 7 gollü gövde gösterisi! Hakan Çalhanoğlu da tur atladı

Manchester City'den Şampiyonlar Ligi'nde 7 gollü gövde gösterisi! Hakan Çalhanoğlu da tur atladı

Chelsea - 15.03.2023
Chelsea'den alkışlanacak hareket! Stadyumda iftar yemeği verecekler

Chelsea'den alkışlanacak hareket! Stadyumda iftar yemeği verecekler

Chelsea - 13.03.2023
Yedek kalan Richarlison'dan Conte'ye sert çıkış: Burada aptal yok

Yedek kalan Richarlison'dan Conte'ye sert çıkış: Burada aptal yok

Chelsea - 09.03.2023
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Chelsea - 08.03.2023
Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte sonuçlar

Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte sonuçlar

Chelsea - 08.03.2023
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