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12 yıl formasını giydiği kulübün ezeli rakibine imza attı

12 yıl formasını giydiği kulübün ezeli rakibine imza attı
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Liverpool'da 12 sezon forma giyen ve kaptanlık yapan Jordan Henderson, Premier Lig'de Chelsea'ye transfer oldu. 36 yaşındaki tecrübeli orta saha, Londra ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, deneyimli orta saha oyuncusu Jordan Henderson'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Brentford ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden 36 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

12 YIL SONRA RAKİBE GİTTİ

Jordan Henderson, 2011-2023 yılları arasında tam 12 sezon Liverpool forması giydi. Uzun yıllar takım kaptanlığını da üstlenen İngiliz futbolcu, Liverpool kariyerinde 7 büyük kupa kazanarak kulüp tarihine geçti.

Tecrübeli futbolcunun yıllarını geçirdiği Liverpool'un önemli rakiplerinden Chelsea'ye transfer olması ise İngiliz futbolunda büyük ses getirdi.

PREMIER LİG'E GERİ DÖNMÜŞTÜ

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Al-Ettifaq ve Ajax'ta forma giyen Henderson, geçtiğimiz sezon Brentford'a transfer olarak Premier Lig'e dönüş yaptı. Brentford formasıyla 32 maça çıkan deneyimli orta saha, şimdi kariyerine Chelsea'de devam edecek.

DÜNYA KUPASI'NDA TARİHE GEÇMİŞTİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'nin Panama'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sonradan oyuna giren Henderson, dört farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk İngiliz futbolcu olarak tarihe geçmişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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