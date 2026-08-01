4 yıllık men cezası kaldırıldı! Mykhailo Mudryk futbola geri dönüyor

İngiltere Premier Lig devlerinden Chelsea'de forma giyen Ukraynalı kanat oyuncusu Mykhailo Mudryk, doping ihlali iddiasıyla karşı karşıya kaldığı 4 yıllık men cezasının kaldırıldığını duyurdu. Alınan kararla birlikte genç futbolcunun kariyerine kaldığı yerden hemen devam edebileceği bildirildi.

MUDRYK FUTBOLA GERİ DÖNÜYOR

Soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından rahat bir nefes aldığını belirten 24 yaşındaki futbolcu, futbola geri dönme hakkı kazandığı için büyük mutluluk duyduğunu ve bundan sonraki süreçte tamamen geleceğine odaklanacağını söyledi. Süreci kariyerinin en çetin dönemi olarak nitelendiren Mudryk, ilk günden bu yana hiçbir yasaklı maddeyi bilerek ya da isteyerek tüketmediğini vurguladı. Sahada her zaman dürüstlük ilkesiyle mücadele ettiğini belirten Ukraynalı oyuncu, hem kulübünü hem de ülkesini profesyonellikten ödün vermeden temsil etmeye özen gösterdiğini ifade etti.

CHELSEA'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Zorlu süreçte desteğini esirgemeyen ailesine, arkadaşlarına, Chelsea kulübüne, takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkürlerini sunan Mudryk, hukuk ekibine de çabalarından ötürü şükranlarını iletti.