Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda, Liverpool Chelsea maçı nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Liverpool – Chelsea maçı bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Karşılaşma, Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve internet üzerinden izlenebilecek. İşte Liverpool – Chelsea maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool ile Chelsea arasındaki İngiltere Lig Kupası karşılaşması, Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. S Sport Plus ücretli bir dijital platform olduğu için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, S Sport Plus’ın resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden yayına ulaşabilecek. S Sport Plus’ın Digiturk, D-Smart, Tivibu veya benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmadığı için maç yalnızca internet üzerinden izlenebilecek. Akıllı televizyonlarda ise S Sport Plus uygulaması aracılığıyla yayın takip edilebiliyor.

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00’te, İngiltere yerel saatiyle ise 20.00’de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Liverpool’un efsanevi stadı Anfield’da oynanacak. Ev sahibi Liverpool, taraftarı önünde kupada bir üst tura yükselmeyi hedeflerken, Chelsea ise deplasmanda tur atlamanın peşinde olacak.

KUPADA TEK MAÇ ELEME

İngiltere Lig Kupası’nda karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanıyor. Normal süre sonunda beraberlik olması halinde tur atlayan takım doğrudan penaltı atışlarıyla belirleniyor.

LİG KUPASI’NIN İKİ DEVİ KARŞI KARŞIYA

Liverpool, İngiltere Lig Kupası’nı 10 kez kazanarak bu turnuvanın en başarılı kulübü unvanını taşıyor. Chelsea ise kupayı beş kez kazanan kulüpler arasında yer alıyor. İki takım, son yıllarda Lig Kupası’nda iki kez finalde karşılaşmış ve iki finalde de kupayı Liverpool kazanmıştı.

LİVERPOOL FENERBAHÇE’NİN RAKİBİ

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında Fenerbahçe’nin rakibi olacak. İki takım, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.45’te Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Bu nedenle Liverpool’un Chelsea karşısındaki performansı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından da yakından takip edilecek.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı S Sport Plus üzerinden izlenmesi öneriliyor.

İLK 11'LER: