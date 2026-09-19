Brentford, Chelsea'yi 3-0 yendi; Keith Andrews duran topların önemini vurguladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'un teknik direktörü Keith Andrews, sahalarındaki her maçın rakipleri için zor olmasını istediklerini ve oyun anlayışlarını sürekli geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

İrlandalı teknik adam, 3-0 kazandıkları Chelsea maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, taraftarlar, oyuncular ve kulüp arasında güzel bir bağ oluştuğunu belirterek, "Son maçta Sunderland'e karşı ilk yarıda gerçekten üstün oynadık. Tottenham'a karşı ilk maçta heyecan vericiydik. Bu gece maç içinde farklı özellikler göstermek zorunda kaldık. İçinde bulunduğumuz bu yolculuktan herkesin keyif aldığını düşünüyorum. Gelen takımlar için buranın çok zor bir yer olmasını istiyoruz. Nasıl oynadığımızı sürekli geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Andrews, ilk golün ardından duran top antrenörüne sarılmasıyla ilgili soruya, "Her duran top üzerinde çalışılıyor. Bu, açıkça dikkat ettiğimiz bir şey ve bu gece fark yaratacak bir fırsat olduğunu hissettik. Duran topların belirleyici olduğu bir maçta bunun bizim tarafımızda olmasını istedik." yanıtını verdi.

Deneyimli teknik adam, Kevin Schade'in performansıyla ilgili bir soru üzerine, "O bir baskı makinesi. Çalışma temposu olağanüstü. Bence bu, hücum oyuncularımızda bile sahip olmamız gereken bir şey. Sert çalışma, zorlu mücadele isteğine sahip olmalıyız. Kevin bunu sürekli yapıyor. Hak ettiği değeri gördüğünü düşünmüyorum, ama şu anda oyununun ritmi gerçekten çok iyi. Oynama şekli, geriye gelmesi, arkaya koşular yapması, bu gece gördüğünüz gibi muazzam." ifadelerini kullandı.

Avusturyalı stoper Jannik Schuster'i ilk andan itibaren çok beğendiğini dile getiren Andrews, "Onun hakkında sevdiğim şey korkusuzluğuydu. Kliplerini izlerken bile karakterini görebiliyordunuz. Bir maçtaki hatalara nasıl tepki verdiğini ve tamamen yürekten oynadığını, agresifliğini, ceza sahasını savunma şeklini. Bu yüzden ondan ve oyuncu izleme ekibinden memnunum." dedi.

Kaynak: AA