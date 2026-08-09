Johor Darul Chelsea maçı hangi kanalda, Johor Darul Chelsea nereden CANLI izlenir?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Johor Darul Ta’zim- Chelsea maçı için heyecan dorukta. İki takımın hazırlık maçında karşı karşıya geleceği mücadeleyi ekran başından izlemek isteyenler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve Johor Darul Chelsea maçının nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor. İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen yayın ve canlı izleme detayları...

JOHOR DARUL-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? JOHOR DARUL CHELSEA CANLI İZLE

Johor Darul Ta’zim ile Chelsea, hazırlık maçı kapsamında futbolseverlerin karşısına çıkacak. Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren iki takımın mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler, “Johor Darul Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?” ve “Johor Darul Chelsea nereden CANLI izlenir?” sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saati merak konusu olurken, mücadele öncesinde detaylar da araştırılıyor.

JOHOR DARUL-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Johor Darul ile Chelsea arasındaki hazırlık maçı, Yayın Yok kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, maç saatinde internet üzerinden yayın seçeneklerini değerlendirebilecek.

JOHOR DARUL-CHELSEA MAÇI CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Johor Darul-Chelsea maçı için televizyon yayını bulunmuyor. Yayın Yok, internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. Futbolseverler karşılaşmayı internet bağlantısı üzerinden canlı takip edebilecek.

JOHOR DARUL-CHELSEA MAÇI HANGİ GÜN?

Johor Darul-Chelsea maçı, 9 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. Hazırlık maçı kapsamında sahaya çıkacak iki ekip, mücadelede sezon öncesindeki performanslarını test edecek.

JOHOR DARUL-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Johor Darul-Chelsea maçı saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın kadro tercihleri ve mücadelede göstereceği performans yakından takip edilecek.

JOHOR DARUL-CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Johor Darul ile Chelsea arasındaki hazırlık maçı Malezya'da bulunan Sultan Ibrahim Stadyumu'nda oynanacak. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadelede futbolseverler heyecan dolu bir karşılaşmaya tanıklık edecek.

JOHOR DARUL-CHELSEA MAÇI CANLI İZLE

Johor Darul-Chelsea maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. 9 Ağustos 2026 Pazar günü saat 15.00'te başlayacak mücadele için verilen bilgilere göre televizyon yayını bulunmuyor. Karşılaşma, Yayın Yok üzerinden internetten şifresiz olarak takip edilebilecek.