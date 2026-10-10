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Chelsea, 24 yaşındaki Cole Palmer ile 2036'ya kadar sözleşme yeniledi

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Chelsea, 24 yaşındaki Cole Palmer ile 2036'ya kadar sözleşme yeniledi
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Chelsea, 24 yaşındaki Cole Palmer'ın sözleşmesini 2036 yılına kadar uzattığını açıkladı. Kulüp, 2023'te kadroya katılan futbolcunun dünyanın en iyi hücum oyuncularından biri olduğunu kanıtladığını, Palmer'ın da Chelsea'nin doğru yönde ilerlediğini düşündüğünü belirtti.

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İngiliz futbolcu Cole Palmer'ın sözleşmesinin 2036 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 24 yaşındaki futbolcu Cole Palmer'ın sözleşmesinin 2036 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmenin uzatılmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken 2023 yılında kadroya katılan Palmer'ın dünyanın en iyi hücum oyuncularından biri olduğunu kanıtladığını belirtti.

İngiliz futbolcu da imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Chelsea'nin kendisi için çok şey ifade ettiğini ve kulübün doğru yönde ilerlediğini düşündüğünü söyledi. Palmer, sözleşmesini uzattığı için çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Cole Palmer, Chelsea formasıyla çıktığı 138 maçta 58 gol ve 34 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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