Galibiyet hasretleri 9 maça çıktı! Chelsea, Manchester United'ı 2 golle devirdi

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Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea ile Manchester United karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chelsea, 2-0 kazandı.

CHELSEA İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Morgan Rogers ve 64. dakikada penaltıdan Cole Palmer kaydetti. Manchester United'da Lisandro Martinez, 63. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GALİBİYET ÖZLEMİ 9 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Chelsea, puanını 16'ya yükseltti. Galibiyet hasreti tüm kulvarlarda 9 maça çıkan Michael Carrick yönetimindeki Manchester United ise 7 puanda kaldı.