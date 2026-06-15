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Real Madrid Marc Cucurella'yı kadrosuna kattı

Real Madrid Marc Cucurella'yı kadrosuna kattı
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Real Madrid, Chelsea'den İspanyol sol bek Marc Cucurella’yı 6 sezonluğuna kadrosuna kattığını duyurdu.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Chelsea forması giyen İspanyol sol bek Marc Cucurella'yı transfer ettiğini açıkladı.

Real Madrid resmi internet sitesinde İspanyol oyuncunun transferi ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Real Madrid ve Chelsea, Marc Cucurella'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Cucurella, 30 Haziran 2032 tarihine kadar, altı sezon boyunca kulübümüzün futbolcusu olacak."

Chelsea forması ile 163 maça çıkan Marc Cucurella 9 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki sol bek, İspanya Milli Takım formasıyla ise 24 maça çıkarken bu maçlarda 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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