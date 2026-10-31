Chelsea, Manchester United'ı 2-0 yendi, rakibin galibiyet hasreti 7 maça çıktı

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Chelsea, Premier Lig'in 9. haftasında evinde mücadele ettiği Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea ile Manchester United, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Morgan Rogers ve 64. dakikada da penaltıdan Cole Palmer kaydetti. Konuk takımda Lisandro Martinez, müsabakanın 63. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Maviler, ligde 5. galibiyetini kazandı ve puanını 16'ya çıkardı. Kötü gidişatını Chelsea karşısında da durduramayan Manchester temsilcisinin ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Bu sezon Premier Lig'deki 4. mağlubiyetini alan Manchester United 7 puanda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı