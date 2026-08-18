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Leao transferinde Galatasaray'ı üzen gelişme

Leao transferinde Galatasaray'ı üzen gelişme
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Rafael Leao için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, bir menajer, Portekizli yıldızı Chelsea'ya götürmek istiyor.

  • Roma, Rafael Leao'nun yüksek bonservis ve maaş maliyeti ile İtalya içinde başka takıma transfer olmaya sıcak bakmaması nedeniyle transfer yarışından çekildi.
  • Menajerler, Chelsea'den Pedro Neto'nun Manchester City veya Al-Hilal'e gitme ihtimali üzerine Leao'yu Londra ekibine teklif etti.
  • Milan ve Leao'nun ağustos ayı sonuna kadar yollarını ayıracağı öne sürülürken, Chelsea ihtimali Galatasaray'ın transferini zorlaştırdı.

İtalya Serie A ekibi Milan’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Rafael Leao’nun geleceği belirsizliğini korurken, İtalyan basınından Galatasarayşo taraftarları üzecek bir iddia ortaya atıldı.

ROMA GERİ ADIM ATTI

İtalya'da çıkan haberlere göre; Portekizli yıldızla ilgilenen Serie A ekiplerinden Roma, oyuncunun yüksek bonservis, maaş maliyeti ve Leao’nun İtalya içinde başka bir takıma transfer olmaya sıcak bakmaması nedeniyle yarıştan çekildi.

NETO'NUN YERİNE CHELSEA'YE

Roma’nın çekilmesinin ardından transfer dengelerini değiştiren hamle ise bir menajer aracılığıyla geldi. Chelsea forması giyen Pedro Neto’nun Manchester City veya Al-Hilal’e transfer olma ihtimalinin güçlenmesi üzerine, menajerlerin Leao’yu Londra ekibine teklif ettiği belirtildi. Yıldız futbolcunun, Portekiz Milli Takımı’ndan arkadaşı Neto’nun yerini alabileceği vurgulandı. 

ARABİSTAN SEÇENEĞİ DE MASADA

Haberde ayrıca, Leao için Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisinin sürdüğü ancak oyuncunun bu opsiyonu şu an için arka plana attığı vurgulandı.

AY SONUNA KADAR YOLLAR AYRILACAK

Milan ve Rafael Leao’nun ağustos ayının sonuna kadar kesin olarak yollarını ayıracağı öne sürülürken, Chelsea ihtimalinin belirmesi Galatasaray’ın bu transferdeki işini zora soktu.

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Üzüntüden ağıt yakıyoruz, vah vahhhhh

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