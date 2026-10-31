Morgan Rogers kimdir? Manchester United'a gol atan Chelsea'nin rekor transferi kaç yaşında?

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Chelsea ile Manchester United, Stamford Bridge'deki maçın ilk yarısında topu birer kez ağlara gönderdi ama iki gol de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Skoru açan isim ikinci yarının beşinci dakikasında belli oldu: Morgan Rogers.

Premier Lig'in 9. haftasında oynanan maçı Chelsea 2-0 kazandı.

MORGAN ROGERS MANCHESTER UNITED MAÇINDA NE YAPTI?

Morgan Rogers, 31 Ekim 2026'daki Chelsea- Manchester United maçında 50. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Manchester United'da Lisandro Martinez 63. dakikada penaltıya yol açtığı pozisyonda kırmızı kart gördü, penaltıyı bir dakika sonra Cole Palmer gole çevirdi. Chelsea'de Estevao'nun 71. dakikadaki golü de ofsayttan iptal edildi.

Bu, Rogers'ın Chelsea formasıyla Premier Lig'deki ilk golü değildi. İngiliz oyuncu ligdeki ilk golünü 24 Ağustos 2026'da Fulham'ın 3-2 yenildiği maçta atmıştı.

MORGAN ROGERS KİMDİR?

Morgan Rogers, Chelsea'de oynayan İngiliz futbolcu. Tam adı Morgan Elliot Rogers; ofansif orta saha ve kanatta oynuyor, boyu 1,87 metre.

20 Mayıs 2026'daki UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa, Freiburg'u 3-0 yendi ve gollerden birini Rogers attı. UEFA onu turnuvanın sezonun oyuncusu seçti.

İngiltere Milli Takımı'ndaki ilk maçına 14 Kasım 2024'te çıktı. Uluslar Ligi'nde Yunanistan deplasmanında 3-0 kazanılan o maçta ikinci yarıda oyuna girdi. 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin sekiz maçının yedisinde oynadı; İngiltere turnuvayı üçüncü bitirdi.

MORGAN ROGERS KAÇ YAŞINDA?

Morgan Rogers 24 yaşında. 26 Temmuz 2002'de doğdu.

MORGAN ROGERS NERELİ?

Morgan Rogers İngiliz. İngiltere'nin West Midlands bölgesindeki Halesowen'da doğdu.

MORGAN ROGERS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Morgan Rogers futbola West Bromwich Albion altyapısında başladı ve 2010-2019 arasında bu kulüpte kaldı. 1 Ağustos 2019'da Manchester City'ye geçti ama A takımda hiç forma giymedi. City'deyken kiralık olarak Lincoln City, Bournemouth ve Blackpool'da oynadı; Lincoln'de 2021'de 25 lig maçında 6 gol attı.

Temmuz 2023'te Middlesbrough'ya transfer oldu. 1 Şubat 2024'te yaklaşık 8 milyon sterlinlik, bonuslarla 15 milyon sterline çıkabilen bir anlaşmayla Aston Villa'ya geçti. Villa'da iki yılda 125 maça çıkıp 31 gol attı, son sezonunda Premier Lig'de 10 gol kaydetti.

MORGAN ROGERS CHELSEA'YE KAÇA TRANSFER OLDU?

Morgan Rogers, 21 Temmuz 2026'da Aston Villa'dan Chelsea'ye transfer oldu. Kulüp bedeli açıklamadı; transferin 117 milyon sterlin civarında olduğu bildirildi. Bu rakam, Chelsea'nin 2023'te Brighton'a Moisés Caicedo için ödediği 115 milyon sterlinin üstünde.

Rogers'ın Chelsea ile sözleşmesi 2033'e kadar sürüyor. Takımda 17 numaralı formayı giyiyor.