Chelsea, Bournemouth'u 5-1 yendi; Jordan Henderson iki gol attı

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İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, sahasında Bournemouth'u 5-1 mağlup etti.

Sezonun ilk 5 haftasında erken gol bulmakta en az zorlanan takım olan Chelsea, milli ara dönüşü Bournemouth'u 2 dakika 30 saniye içinde 3 kez santra noktasına getirdi.

66. saniyede sağ taraftan ceza alanına giren Cole Palmer'ın ceza yayı çizgisi üzerine çıkardığı topa bekletmeden vuran Jordan Henderson, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

36 yaşındaki Henderson, 2017'de Watford'a gol atan John Terry'den bu yana Premier Lig'de Chelsea formasıyla gol atan en yaşlı İngiliz oyuncu oldu.

Bournemouth, rakip yarı alana geçemeden Chelsea'nin ikinci golü geldi. Henderson'un pasıyla sol taraftan ceza alanına giren Morgan Rodgers, şık bir vuruşla topu uzak köşeden filelere gönderdi: 2-0.

Üst üste yediği gollerin ardından topa sahip olmaya başlayan ve sahaya yerleşen Bournemouth, ilk yarının belli bölümlerinde Chelsea'yi kendi yarı alanına sıkıştırdı.

Bu sezon ligde kalesini gole kapatamayan Chelsea, kaleci Emilliano Martinez'in kritik müdahaleleriyle soyunma odasına skoru koruyarak gitti.

İkinci yarıya da golle başladı

Chelsea, ikinci yarıya da 30 saniye içinde bulduğu golle başladı. Sağ taraftan son çizgiye kadar inen ve Antonio Silva'dan sıyrılan Pedro Neto'nun içeriye çıkardığı pası Joao Pedro, sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 3-0.

51. dakikada ceza alanında oluşan karambolden yararlanan Bournemouth, rakibinin bu maçta da kalesini gole kapatmasına izin vermedi. Sol taraftan kullanılan korner atışında, Moises Caicedo'nun uzaklaştırmak istediği topa ayak koyan Brezilyalı Evanilson, skoru 3-1'e getirdi.

Oyundan düşen takımında değişikliğe hazırlanan Xabi Alonso'nun kenarda Lavia ve Palestra'ya taktik verdiği 3 dakika içinde Chelsea 2 gol daha buldu.

67. dakikada Pep Chavarria'nın sol taraftan ceza alanına girer girmez savunmanın arkasına çıkardığı topu bomboş durumdaki Joao Pedro tamamladı: 4-1.

Bu golden 3 dakika sonra Cole Palmer'ın ceza alanı önünde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Jordan Henderson, meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara gönderdi: 5-1.

Karşılaşmayı 5-1 kazanan Chelsea, bu galibiyetle puanını 10'a çıkarırken, henüz galibiyeti bulunmayan Bournemouth 3 puanda kaldı.

İki teknik adamın gol ortalaması Premier Lig'de de düşmedi

Xabi Alonso ve Marco Rose, Almanya'da yakaladıkları gollü rekabeti Premier Lig'e de taşıdı.

Alonso'nun Bayer Leverkusen'i, Rose'nin de Leipzig'i çalıştırdığı dönemde 6 kez karşılaşan iki takımın maçlarında gol ortalaması 3,8 oldu.

Alonso ve Rose'nin Premier Lig'deki ilk randevusunda ise 6 gol atıldı.

Aston Villa haftayı 1 puanla kapadı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 14 Ekim Çarşamba günü karşılaşacağı Aston Villa, sahasında Brentford ile 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'de bugün diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Arsenal-Leeds United: 2-1

Aston Villa-Brentford: 2-2

Ipswich Town-Fulham: 2-1

Sunderland-Brighton: 0-2

Kaynak: AA