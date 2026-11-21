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Amerikan futbolunun efsane ismi Tom Brady, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'ye ortak olmaya hazırlanıyor. 7 kez Super Bowl şampiyonluğu yaşayan Brady'nin, kulübün sahibi olan yatırım grubu Clearlake Capital aracılığıyla Chelsea'ye yatırım yapmak istediği BBC'nin haberinde yer aldı.

Brady, 2023'te Tom Wagner'in Knighthead Capital şirketinin kulübü satın almasının ardından ortak olduğu Championship ekibi Birmingham City'deki hissesini kısa süre önce elden çıkarmıştı.

KULÜP SAHİBİYLE ARASI ÇOK İYİ

Haberde, Brady'nin Chelsea'nin etkili ortaklarından Behdad Eghbali ile iyi bir ilişkisi olduğu belirtildi. Eski oyun kurucu, Chelsea'nin 2025'te kazandığı Kulüpler Dünya Kupası zaferinin ardından düzenlenen kutlamanın en dikkat çeken konuklarından biriydi.

Brady'nin Chelsea'de oy hakkı ya da yönetim üzerinde kontrolü olmayacak. Ancak bütün taraflar uygun görürse ortaklık grubunun onu yönetim kuruluna ataması da gündeme gelebilir.

950 MİLYON STERLİNLİK SATIŞLA BAĞI YOK

Bu girişimin, Todd Boehly ile Mark Walter'ın hisselerini 950 milyon sterline Clearlake Capital'a satmasıyla bağlantılı olmadığı bildirildi. Söz konusu satışın yıl sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. İsviçreli milyarder Hansjörg Wyss ise Stamford Bridge'de önemli bir azınlık hissedarı olarak kalıyor.

Üst düzey kaynaklara göre yatırım, yeni bir finansman turunun parçası değil ve Clearlake Capital'ın kontrolünü azaltma amacı taşımıyor. Boehly ve Walter'ın kulüpten ayrılma anlaşmasının ardından başka yatırımcıların da Chelsea'ye ortak olmak için başvurduğu belirtiliyor.

RAIDERS'TAN SONRA ŞİMDİ DE CHELSEA

NFL'de 3 kez en değerli oyuncu seçilen Brady, 23 sezon süren kariyerini Şubat 2023'te noktalamıştı. Brady, Super Bowl yüzüklerinin altısını New England Patriots'ta, birini Tampa Bay Buccaneers'ta kazanmıştı.

Brady, futbolu bıraktıktan sonra Las Vegas Raiders'tan hisse almış, WNBA ekibi Las Vegas Aces'in ortaklık grubuna da katılmıştı. Ünlü isim aynı zamanda Fox Sports'ta NFL baş yorumcusu olarak çalışıyor.

Kaynak: BBC