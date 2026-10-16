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Chelsea kaptanı 26 yaşındaki Reece James diz sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu

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Chelsea'nin kaptanı Reece James, kulüp açıklamasına göre dizindeki sakatlık nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi. 26 yaşındaki savunma oyuncusu, takımının 5-1 kazandığı Bournemouth maçında kadroda yer almazken rehabilitasyona başladı ve dönüş tarihi açıklanmadı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin kaptanı Reece James, dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edildi.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.

Antrenmanda sakatlanan İngiliz futbolcu, takımının 5-1 kazandığı Bournemouth maçında kadroda yer almadı.

Kulüp, rehabilitasyon süreci başlayan James'in sahalara dönüşüne ilişkin herhangi bir tarih paylaşmadı.

Bu hafta ligde deplasmanda Everton'a konuk olacak Chelsea, sonraki iki hafta Tottenham ve Manchester United'ı ağırlayacak.

Kaynak: AA
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