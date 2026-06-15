Real Madrid bombayı patlattı! 60 milyon euroluk transfer resmen açıklandı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Real Madrid, uzun süredir gündeminde yer alan Marc Cucurella transferini tamamladı. İspanyol devi, Chelsea ile yapılan görüşmelerin ardından deneyimli sol bekin transferinde mutlu sona ulaştı.

BONSERVİSİ 60 MİLYON EUROYA ULAŞIYOR

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Real Madrid, Cucurella'nın bonservisi için Chelsea'ye 55 milyon euro sabit ücret ödeyecek. Anlaşmada yer alan performans bonuslarıyla birlikte transfer bedelinin 60 milyon euroya kadar çıkabileceği ifade edildi.

2032'YE KADAR İMZA ATTI

Kulüpten yapılan resmi açıklamada Marc Cucurella'nın 30 Haziran 2032 tarihine kadar geçerli sözleşmeye imza attığı duyuruldu. Böylece İspanyol futbolcu önümüzdeki altı sezon boyunca Real Madrid forması giyecek.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Real Madrid tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Real Madrid C.F. ve Chelsea FC, Marc Cucurella'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Cucurella, önümüzdeki altı sezon boyunca, 30 Haziran 2032'ye kadar kulübümüze bağlı kalacak."

SOL BEKE ÖNEMLİ TAKVİYE

Hem savunma hem de hücum katkısıyla dikkat çeken Cucurella'nın transferi, Real Madrid'in yeni sezon planlamasında önemli hamlelerden biri olarak değerlendiriliyor. İspanyol yıldızın kısa süre içerisinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.