Acun Ilıcalı'nın yıllar önce işaret ettiği ismin yaptıkları inanılır gibi değil

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Chelsea ile Hull City, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona ererken Hull City'nin iki golünü de Mohamed Belloumi kaydetti.

17 TEMMUZ 2024'TE İŞARET ETMİŞ

Belloumi'nin Chelsea karşısındaki performansının ardından Acun Ilıcalı'nın 17 Temmuz 2024'te, yani iki yıldan uzun süre önce futbolcu için kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Ilıcalı, o tarihte Belloumi için şu sözleri kullanmıştı:

"Bir sağ açık aldım inanamayacaksın... 'Mohamed Belloumi' ismine dikkat et! Bak herkes bu ismi konuşacak. O, benim yeni Philogene'im."

CHELSEA'YE 6 DAKİKADA 2 GOL

Chelsea, 7. dakikada Morgan Rogers ile öne geçerken Hull City'nin cevabı Belloumi'den geldi. Yıldız futbolcu 28 ve 34. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-1 öne taşıdı. Chelsea, 66. dakikada Joao Pedro ile beraberliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

ACUN ILICALI'NIN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Belloumi'nin Stamford Bridge'de iki gol birden atması, Ilıcalı'nın 17 Temmuz 2024'te yaptığı öngörüyü yeniden akıllara getirdi. Hull City ise Chelsea karşısında aldığı puanla 8 puana yükselerek namağlup yoluna devam etti.