Londra derbisinde kazanan Arsenal! 1-0'dan geri dönüp 3'te 3 yaptılar
Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, Londra derbisinde Chelsea karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı. Kai Havertz ve Martin Odegaard'ın golleriyle geri dönen Arsenal, ligde 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı.
İngiltere Premier Lig'in 3. haftası dev bir Londra derbisine sahne oldu. Arsenal ile Chelsea, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Arsenal, henüz maçın başında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.
CHELSEA 2. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Chelsea oldu. Konuk ekip, henüz 2. dakikada yeni transferlerinden Morgan Rogers'ın golüyle Arsenal deplasmanında 1-0 öne geçti.
HAVERTZ ESKİ TAKIMINA ATTI
Arsenal'in beraberlik golü 25. dakikada geldi. Eski Chelsea futbolcusu Kai Havertz, fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
ODEGAARD GERİ DÖNÜŞÜ TAMAMLADI
İkinci yarıya etkili başlayan Arsenal, 50. dakikada Martin Odegaard'ın golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda Chelsea'nin beraberlik arayışlarına izin vermeyen Arsenal, Londra derbisini 2-1 kazanarak geri dönüşe imza attı.
ARSENAL 3'TE 3 YAPTI
Chelsea galibiyetiyle birlikte Arsenal, Premier Lig'de yeni sezona 3'te 3 yaparak başladı ve 9 puana ulaştı. Bu sezon ligde ilk mağlubiyetini yaşayan Chelsea ise 6 puanda kaldı. Premier Lig'in gelecek haftasında Arsenal, Sunderland deplasmanına çıkacak. Chelsea ise sahasında Hull City'yi konuk edecek.