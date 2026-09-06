Londra derbisinde kazanan Arsenal! 1-0'dan geri dönüp 3'te 3 yaptılar

İngiltere Premier Lig'in 3. haftası dev bir Londra derbisine sahne oldu. Arsenal ile Chelsea, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Arsenal, henüz maçın başında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.

CHELSEA 2. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Chelsea oldu. Konuk ekip, henüz 2. dakikada yeni transferlerinden Morgan Rogers'ın golüyle Arsenal deplasmanında 1-0 öne geçti.

HAVERTZ ESKİ TAKIMINA ATTI

Arsenal'in beraberlik golü 25. dakikada geldi. Eski Chelsea futbolcusu Kai Havertz, fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

ODEGAARD GERİ DÖNÜŞÜ TAMAMLADI

İkinci yarıya etkili başlayan Arsenal, 50. dakikada Martin Odegaard'ın golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda Chelsea'nin beraberlik arayışlarına izin vermeyen Arsenal, Londra derbisini 2-1 kazanarak geri dönüşe imza attı.

ARSENAL 3'TE 3 YAPTI

Chelsea galibiyetiyle birlikte Arsenal, Premier Lig'de yeni sezona 3'te 3 yaparak başladı ve 9 puana ulaştı. Bu sezon ligde ilk mağlubiyetini yaşayan Chelsea ise 6 puanda kaldı. Premier Lig'in gelecek haftasında Arsenal, Sunderland deplasmanına çıkacak. Chelsea ise sahasında Hull City'yi konuk edecek.