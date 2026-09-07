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Beşiktaş'ın yeni yıldızı soluğu eski takımının maçında aldı

Beşiktaş'ın yeni yıldızı soluğu eski takımının maçında aldı
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Beşiktaş'ın yeni yıldızı Leandro Trossard, eski takımı Arsenal'i unutmadı. Belçikalı futbolcu, Arsenal'in Chelsea'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı Emirates Stadyumu'ndan takip etti.

Beşiktaş forması giyen Leandro Trossard, İngiltere'de dikkat çeken bir ziyarette bulundu. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu, eski takımı Arsenal'in Chelsea ile oynadığı Londra derbisinde tribündeki yerini aldı.

ESKİ TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Trossard, dün Emirates Stadyumu'nda oynanan Arsenal-Chelsea karşılaşmasını tribünden takip etti. Uzun süre Arsenal forması giyen Belçikalı futbolcu, eski takımının önemli maçında stadyumdaydı.

ARSENAL DERBİYİ 2-1 KAZANDI

Premier Lig'deki mücadelede Chelsea henüz 2. dakikada Rogers'ın golüyle 1-0 öne geçti. Arsenal, 25. dakikada Kai Havertz ile eşitliği yakalarken, 50. dakikada Martin Odegaard'ın attığı golle karşılaşmada 2-1 öne geçti. Kalan bölümde skor değişmedi ve Arsenal, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

TROSSARD ZAFERE TRİBÜNDEN TANIKLIK ETTİ

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Trossard da eski takımının Londra derbisindeki geri dönüşüne Emirates Stadyumu'nun tribünlerinden tanıklık etti.

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