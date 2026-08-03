Chelsea, Jordan Henderson'ı Bedelsiz Transfer Etti
Premier Lig ekibi Chelsea, Brentford forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı kadrosuna kattı. Transfer bonservis bedeli ödenmeden gerçekleşti ve oyuncuyla Haziran 2028'e kadar iki yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerine Sunderland'de başlayan 36 yaşındaki futbolcu, 694 maçta 41 gol ve 87 asistlik performans sergiledi.
Premier Lig ekiplerinden Chelsea, son olarak Brentford forması giyen Jordan Henderson'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Premier Lig ekibi Chelsea, tecrübeli orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Transferin bonservis bedeli ödenmeden gerçekleştiği ve Haziran 2028'e kadar geçerli iki yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi.
Profesyonel futbol kariyerine Sunderland alt yapısında başlayan 36 yaşındaki oyuncu, Coventry City, Liverpool, Al-Ettifaq ve Ajax formalarını da terlettiği kariyeri boyunca 694 müsabakada 41 gol, 87 asistlik performans sergiledi.