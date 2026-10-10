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Chelsea, 24 yaşındaki Cole Palmer ile 2034'e kadar yeni sözleşme imzaladı

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Chelsea, 24 yaşındaki Cole Palmer ile 2034 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı. Kulüp açıklamasında Palmer'ın Ağustos 2023'ten beri 138 maçta forma giydiği ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile UEFA Konferans Ligi şampiyonluklarına katkı sağladığı belirtildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 24 yaşındaki İngiliz oyuncu Cole Palmer ile 2034 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Cole Palmer'ın 2034 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyarız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun Chelsea'ya katıldığı Ağustos 2023'ten beri 138 maçta forma giydiği ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile UEFA Konferans Ligi şampiyonluklarına katkı sağladığı belirtildi.

Kaynak: AA
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