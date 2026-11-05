Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu

Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyorduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Chelsea'nin yıldız futbolcusu Cole Palmer'ın sakatlığı bulunmamasına rağmen her gün kulübün sağlık merkezine giderek iki saat masaj yaptırdığı öne sürüldü. İngiliz ekibinin yönetimi, bu durum üzerine Palmer'ın kulüp fizyoterapistiyle gerçekleştirdiği seanslara kısıtlama getirdi.
Chelsea'de Cole Palmer'ın masaj alışkanlığıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandığı ileri sürüldü. İngiliz futbolcunun herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen her gün sağlık merkezinde uzun süre vakit geçirmesi üzerine kulüp yönetiminin harekete geçtiği belirtildi.
HER GÜN İKİ SAAT MASAJ YAPTIRIYORDU
Palmer'ın kulüp fizyoterapistinden her gün iki saat boyunca masaj hizmeti aldığı öne sürülürken Chelsea yönetiminin bu seansları sınırlandırma kararı aldığı aktarıldı.