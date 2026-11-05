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Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu

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Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
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4 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Chelsea'nin yıldız futbolcusu Cole Palmer'ın sakatlığı bulunmamasına rağmen her gün kulübün sağlık merkezine giderek iki saat masaj yaptırdığı öne sürüldü. İngiliz ekibinin yönetimi, bu durum üzerine Palmer'ın kulüp fizyoterapistiyle gerçekleştirdiği seanslara kısıtlama getirdi.

Chelsea'de Cole Palmer'ın masaj alışkanlığıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandığı ileri sürüldü. İngiliz futbolcunun herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen her gün sağlık merkezinde uzun süre vakit geçirmesi üzerine kulüp yönetiminin harekete geçtiği belirtildi.

HER GÜN İKİ SAAT MASAJ YAPTIRIYORDU

Palmer'ın kulüp fizyoterapistinden her gün iki saat boyunca masaj hizmeti aldığı öne sürülürken Chelsea yönetiminin bu seansları sınırlandırma kararı aldığı aktarıldı.

Kaynak: Haberler.com
Okurların en beğendiği yorum
doğrucu davut:bizdekilerin spor aşkıyla kimse yarışamaz.... eko, jette voleybol oynuyordu:)))) sarıgül, koruması ile bilardo oynuyordu... daha sayayım mı:))))
Tüm yorumlar (4)
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

bizdekilerin spor aşkıyla kimse yarışamaz.... eko, jette voleybol oynuyordu:)))) sarıgül, koruması ile bilardo oynuyordu... daha sayayım mı:))))

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Haber YorumlarıKadir Yılmaz:

bende Chelseain bayan voleybol takımı sandım

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Haber YorumlarıOZYOLDAS 23:

Neden önce masörü gördük haber başlığında

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Haber Yorumlarıkamer tekeş:

masöz*

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