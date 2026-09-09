Acun Ilıcalı tarihi vaadini açıkladı

Premier Lig'de ilk 3 maçta 7 puan toplayarak dikkatleri üzerine çeken Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, hafta sonunda Chelsea ile oynanacak zorlu karşılaşma öncesi harekete geçti.

3 MAÇTA DA GOL YEMEYEN TEK TAKIM

İngiltere'nin en üst dört liginde, oynanan 3 maç sonunda henüz gol yemeyen tek takım olduklarını belirten Ilıcalı, geçen sezonki üç play-off karşılaşmasında da kalelerini gole kapattıklarını söyledi ve takımın üst üste 6 maçtır gol yemediğini ifade etti. Ilıcalı, gol yememe serisinin Chelsea karşısında da sürmesi halinde "Onları Las Vegas'a götürmeyeceğim, Las Vegas'ı ayaklarına getireceğim" diyerek futbolcularına müjdeyi verdi.

"LAS VEGAS'I ONLARIN AYAĞINA GETİRECEĞİM"

İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı:

"Önümüzdeki zorlu Chelsea maçını düşünürken, İngiltere'nin en üst dört liginde üç maç sonunda henüz gol yemeyen tek takım olmamıza şaşıran herkese, geçen sezon oynadığımız üç play-off karşılaşmasında da gol yemediğimizi hatırlatmak isterim.Yani üst üste altı maçtır gol yemiyoruz.

Yarı final öncesinde verdiğim Las Vegas seyahati sözünü de hatırlarsak, o günden bu yana hala gol yemedik. Söyleyebileceğim tek şey şu: Eğer bunu sürdürürsek onları Las Vegas'a göndermeyeceğim… Las Vegas'ı onların ayağına getireceğim!"