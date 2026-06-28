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Bursaspor, Lincoln Henrique ile Lewis Baker'ı kadrosuna kattı

Bursaspor, Lincoln Henrique ile Lewis Baker'ı kadrosuna kattı
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1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor, eski Fenerbahçeli Lincoln Henrique ile Chelsea altyapısından yetişen ve Trabzonspor'da oynayan Lewis Baker'ı transfer etti.

1'İNCİ Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren, Bursaspor, daha önce Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı Lincoln Henrique ile Chelsea altyapısında yetişen ve Trabzonspor'da da oynayan Lewis Baker'ı kadrosuna kattı.

1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, son olarak Portekiz ekibi FC Alverca'da forma giyen, daha önce Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'da oynayan Brezilyalı Lincoln Henrique ile İngiltere Championship ekibi Stoke City'den, Chelsea altyapısında yetişen ve Trabzonspor forması da giyen Lewis Baker ile anlaşma sağladı. Transferler, kulüp başkanı Enes Çelik tarafından sanal medya hesaplarından ortak yayınlanan canlı yayında açıklandı. Başkan Enes Çelik, transferlerin kulübe hayırlı olmasını dileyerek, "İkinci transferimiz de 6 ve 8 oynayabilen Lewis Baker transferini de bitirdik. Kulübümüz için hayırlı olsun. Stoke City'den kendisini aldık. Chelsea'de oynayan, Trabzonspor'da oynayan bir oyuncu. Duran topu da iyi kullanan bir oyuncu. Üst düzey isimleri kadromuza kattık. Bu oyuncularla Bursaspor hedefine ulaşacaktır. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Yolun sonu şampiyonluk olsun. Kazasız belasız bir sezon olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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