Dünya yıldızından korkutan haber! Sedyeyle çıkarıldı

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İngiltere Premier Lig'de Everton ile Chelsea arasında oynanan karşılaşmada korkutan bir sakatlık yaşandı. Paylaşılan bilgilere göre Chelsea kalesini koruyan Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, rakibiyle çarpışmasının ardından oyuna devam edemedi.

67. DAKİKADA YERE YIĞILDI

Karşılaşmanın 67. dakikasında topu uzaklaştırmak isteyen Martinez, Evertonlı futbolcu Jarrad Branthwaite ile çarpıştı. Başına darbe alan Arjantinli kaleciye müdahale edildi.