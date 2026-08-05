Chelsea Juventus maçı hangi kanalda? Chelsea Juventus maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Avrupa futbolunun iki köklü kulübü Chelsea ile Juventus, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. İngiltere Premier Lig'in güçlü temsilcisi Chelsea ile İtalya Serie A devi Juventus'un kozlarını paylaşacağı mücadele, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Teknik heyetlerin kadro planlamalarını test edeceği karşılaşmanın yayın bilgileri de netleşti. İşte Chelsea - Juventus hazırlık maçına ilişkin merak edilen tüm detaylar…

CHELSEA JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea ile Juventus arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, 5 Ağustos Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak. Mücadele, Türkiye saati ile 14.30'da başlayacak.

CHELSEA JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek. Böylece Avrupa futbolunun iki önemli ekibinin sezon öncesi performansı, Türkiye'deki sporseverler tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek.

Hazırlık maçında iki teknik direktörün de geniş oyuncu kadrolarını değerlendirmesi ve farklı oyun planlarını denemesi bekleniyor. Bu nedenle karşılaşma, yeni sezon öncesi takımların son durumunu görmek isteyen futbolseverler açısından önem taşıyor.

JUVENTUS CHELSEA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Chelsea - Juventus hazırlık mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek.