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Yıllardır aranan Fenerbahçeli taraftar bulundu! İşte son hali

Yıllardır aranan Fenerbahçeli taraftar bulundu! İşte son hali Haber Videosunu İzle
Yıllardır aranan Fenerbahçeli taraftar bulundu! İşte son hali
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Fenerbahçe'nin 18 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile oynadığı müsabakada Deivid'in attığı golde sevinciyle meşhur olan Fenerbahçeli bir taraftar, 18 yıl aradan sonra ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Roma ile oynadığı müsabakayı izlemeye gelen Fenerbahçeli taraftarın, üzerinde ''18 yıl sonra yine buradayım'' tişörtü giydiği görüldü.

Fenerbahçe’nin 18 yıl önce Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea ile oynadığı unutulmaz maçta Deivid de Souza’nın attığı gol sonrası yaşadığı ikonik sevinçle hafızalara kazınan sarı-lacivertli taraftar, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Tribünlerin unutulmaz simgelerinden biri haline gelen sarı-lacivertli taraftar, Fenerbahçe’nin Devler Ligi’ndeki Roma karşılaşmasını izlemek için Kadıköy’deki yerini aldı. 

''18 YIL SONRA YİNE BURADAYIM''

Üzerine giydiği ''18 yıl sonra yine buradayım'' yazılı özel tişörtüyle dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertli futbolsever, stadyumdaki diğer taraftarların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, sarı-lacivertli camiada adeta nostalji rüzgarı estirdi.

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