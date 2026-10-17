Everton Chelsea CANLI İZLE: Chelsea Everton maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

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İngiltere Premier Lig’in 7. haftasında Everton ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Everton’un ev sahipliğinde oynanacak mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Everton Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen bilgiler.

EVERTON CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton-Chelsea maçı, beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, mücadeleyi yayıncı kanal üzerinden takip edebilecek.

EVERTON CHELSEA CANLI İZLE

Everton ile Chelsea arasındaki Premier Lig karşılaşmasının yayın bilgileri şöyle:

Organizasyon: İngiltere Premier Lig, 7. hafta

Tarih: 17 Ekim Cumartesi

Saat: 14.30 (TSİ)

Yayın kanalı: beIN SPORTS 3

EVERTON-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Everton-Chelsea maçı, 17 Ekim Cumartesi günü (bugün) oynanacak. İngiltere Premier Lig’in 7. haftasındaki karşılaşmanın başlama saati TSİ 14.30 olarak açıklandı.